خبير أمريكي: مناطيد "التجسس" الصينية من الصعب إسقاطها

وتتكون حمولته الضخمة التي يمكن رؤيتها بوضوح، من أدوات إلكترونية للتوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى الألواح الشمسية لتشغيلها.

وأوضح أنه يمكن أن يحمل المنطاد تقنيات توجيه لم يتم اعتمادها بعد لدى الجيش الأمريكي.

وأشار الخبير إلى أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، بات من الممكن الآن توجيه المنطاد عبر تغيير الارتفاع للوصول إلى نقطة مناسبة للعثور على رياح تدفعه نحو الوجهة المطلوبة.

وقبل ذلك، كان يجب توجيهه من الأرض بكابل "أو إطلاقه، على أن يتوجه إلى حيث تأخذه الريح"، وفق وليام كيم.

وأضاف أن "ما حصل أخيرًا في ظل تقدم الذكاء الاصطناعي، أنه بات يمكننا الحصول على منطاد (...) لا يحتاج حتى إلى وسائل دفع خاصة به. بمجرد التحكم بالارتفاع يمكن التحكم باتجاهه".

ولا يزال من الممكن أن تشمل مثل هذه التكنولوجيا اتصالات مع قاعدتها.

ما هي المزايا مقارنة بالأقمار الصناعية؟

وقال كيم، إن الأقمار الاصطناعية باتت معرضة بشكل متزايد للهجوم من الأرض والفضاء.

من جهتها، تتمتع المناطيد بالعديد من المزايا، بدءًا من قدرتها على الهروب من الرادار. وأضاف أنها "مصنوعة من مواد لا تعكس الضوء، فهي ليست معدنية. لذا، حتى لو كانت كبيرة إلى حد ما (...) سيكون اكتشاف (وجودها) صعبًا".

فضلًا عن ذلك، بما أن أجهزة التجسس والحمولة الصافية لهذه الأجهزة تعد صغيرة، فهي يمكن أن تمر من دون ملاحظة.