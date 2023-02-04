خبراء: تحليق منطاد صيني فوق أمريكا أسلوب تجسس جريء

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض: "بطريقة ما فإنه أمر غير احترافي بشكل أكبر، هل الكاميرات في أقمارهم الصناعية ليست ذات دقة عالية بما يكفي لإرسال منطاد؟".

وتأتي الضجة حول المنطاد في الوقت الذي تعمل فيه الصين على بناء قدراتها العسكرية وتتحدى الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي.

وتعتقد الولايات المتحدة أيضا أن بكين تسعى بشكل روتيني للحصول على معلومات من الشركات الأمريكية.

وقالت الصين إن المنطاد كان مخصصا للأرصاد الجوية المدنية والأغراض العلمية وضل طريقه في المجال الجوي الأمريكي، متهمة السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين.

وقال دين تشينج كبير مستشاري برنامج الصين في المعهد الأمريكي للسلام إن المنطاد الذي تم اكتشافه الأسبوع الماضي كان استفزازيا بشكل متعمد على ما يبدو.

وأضاف: "هذه طريقة لاختبار رد فعل الطرف الآخر، ليس بالمعنى العسكري، ولكن من الناحية السياسية (..) وإذا كان قد تم إطلاق الكثير في الواقع وهذه ليست أول مرة، فهذا يطرح حينئذ سؤالًا مثيرا للاهتمام.. ماذا حدث للمناطيد؟ هل قمنا بإسقاطها؟".

وقال مايك راوندز، العضو الجمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، لشبكة فوكس نيوز، إنه سيكون من الجيد استعادة المنطاد لمعرفة "ما إذا كان مصمما لجمع البيانات بالفعل أو ما إذا كان مصمما لاختبار قدراتنا على الرد".