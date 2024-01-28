"فورين أفيرز": تصاعد مخاطر حرب عالمية ثالثة

ركّز تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، على أوجه التشابه في الظروف بين الحقبة الحالية، وتلك التي أنتجت الحرب العالمية الثانية.

ولفت التحليل الذي كتبه هال براندز أستاذ "كرسي هنري كيسنجر" للشؤون العالمية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، إلى "تصاعد مخاطر نشوب حرب عالمية جديدة".

وأضاف أن "اليوم كما كان الحال في ثلاثينيات القرن العشرين، يواجه النظام الدولي 3 تحديات إقليمية حادة، أولها قيام الصين بحشد قوتها العسكرية بسرعة كجزء من حملتها لطرد الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ، وربما تصبح القوة المتفوقة في العالم".

والتحدي الثاني، "الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا هي المحور القاتل لجهود موسكو الطويلة الأمد لاستعادة التفوق في أوروبا الشرقية، والفضاء السوفيتي السابق".

أما التحدي الثالث، بحسب الكاتب، فهو "في الشرق الأوسط، حيث تخوض إيران ووكلاؤها صراعًا دمويًا من أجل الهيمنة الإقليمية".