تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسيًا في 2023

سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيًا، العام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، اليوم الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ 4 سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

ووصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدَان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.

ويعد الرقم قياسيًا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيًا واقتصاديًا منذ الحرب الروسية في أوكرانيا العام 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا، عندما أصرت أنه محايد، علمًا بأنها رفضت انتقاد الغزو.

وتمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3 %، وفق البيانات. في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار، العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6% عن 2022.