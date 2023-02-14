رئيسي في الصين.. دعم سياسي ومذكرات تعاون
بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين في وقت يقف فيه البلدان أمام تحديات من القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة.
دعم صيني
والتقى رئيسي نظيره شي جين بينغ، الذي أكد "دعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحماية حقوقه المشروعة، وتسريع التوصل إلى حلّ مناسب للقضية النووية الإيرانية".
وأضاف شي للرئيس الإيراني: "ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات بشان استئناف الاتفاق النووي الإيراني"، وفق ما نقلت رويترز.
ونقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الحكومي الصيني "سي سي تي في"، قول شي: "في وجه المتغيّرات الحالية المعقّدة في العالم والأزمنة والتاريخ، ساندت الصين وإيران بعضهما بعضًا (و) عملتا معًا في تضامن وتعاون".
مذكرات تعاون
ووقع البلدان 20 وثيقة تعاون شملت مجال إدارة الأزمات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والتجارة الدولية، والملكية الفكرية، والزراعة، والتصدير، والرعاية الصحية، والإعلام، والرياضة والتراث الثقافي"، وفق وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية.
وبحسب الوكالة الإيرانية، قال المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي خلال مؤتمر صحفي، إن حجم تجارتنا مع الصين تجاوز 25.3 مليار دولار، مضيفًا: "هذا يشير إلى بداية تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين إيران والصين".
وأوضح جهرمي أن "الصين هي الشريك التجاري الأكبر لإيران".