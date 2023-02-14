رئيسي في الصين.. دعم سياسي ومذكرات تعاون

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين في وقت يقف فيه البلدان أمام تحديات من القوى الغربية لا سيما الولايات المتحدة.

دعم صيني

والتقى رئيسي نظيره شي جين بينغ، الذي أكد "دعم الجانب الإيراني فيما يتعلق بحماية حقوقه المشروعة، وتسريع التوصل إلى حلّ مناسب للقضية النووية الإيرانية".

وأضاف شي للرئيس الإيراني: "ستواصل الصين المشاركة البناءة في المفاوضات بشان استئناف الاتفاق النووي الإيراني"، وفق ما نقلت رويترز.