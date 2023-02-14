بكين تكشف مفاجأة جديدة بشأن مناطيدها.. والمهندسون الصينيون يتباهون
كشفت الصين معلومات وتفاصيل جديدة عن مجموعة من المناطيد التي تم إرسالها قبل سنوات وحلقت فوق الولايات المتحدة الأمريكية، قبل واقعة المنطاد الأخير الذي تم إسقاطه قبل أيام.
وتباهى مهندسو الطيران الصينيون بإرسال أجهزة على ارتفاعات عالية فوق المجال الجوي الأمريكي قبل 4 سنوات تقريبًا من قيام المقاتلات الأمريكية بإسقاط بالون تجسس في 4 فبراير.
وقال العالم الصيني Wu Zhe في عام 2019 لوسائل الإعلام الحكومية إنه وفريقه قد أرسلوا بنجاح منطادًا يسمى "Cloud Chaser" في رحلة حول العالم شهدت مرورها فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة على ارتفاع 65000 قدم.
وفي ذلك الوقت، ادعى العالم أن مثل هذه الأجهزة على ارتفاعات عالية يمكن استخدامها لتقديم تحذيرات مبكرة من الكوارث الطبيعية أو مراقبة التلوث أو إجراء المراقبة المحمولة جواً، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأظهر مقطع فيديو في عام 2019 خريطة للعالم بخط أحمر ظهر فيها جسم يتتبع طريقه عبر العالم ويعبر أمريكا الشمالية، والتي زعم Wu Zhe أنها أظهرت مسار "Cloud Chaser" الخاص به.
يأتي الكشف عن تفاخر العالم الصيني بعد 9 أيام من إسقاط منطاد صيني على ارتفاعات عالية قبالة سواحل ساوث كارولينا، بينما أسقطت طائرات مقاتلة أمريكية 3 أجسام غريبة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال العالِم في ذلك الوقت: "هذه هي المرة الأولى التي تطير فيها منطاد ستراتوسفير يتم التحكم فيه ديناميكيًا هوائيًا حول العالم على ارتفاع 65 ألف قدم.
ووصف العالم "Cloud Chaser" بأنه "رجل ضخم" يبلغ طوله حوالي 100 متر ويزن عدة أطنان، وفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويؤكد تفاخر العالم الصيني الشكوك في أن الصين قد شاركت في برنامج مراقبة طويل، باستخدام أجهزة بطيئة الحركة وعالية الارتفاع لتطفو فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت يوم الخميس نقلا عن صور من طائرات تجسس أمريكية من طراز U-2 أن البالون الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة في 4 فبراير كان مجهزًا لاكتشاف وجمع إشارات استخباراتية كجزء من برنامج مراقبة جوية ضخم مرتبط بالجيش استهدف أكثر من 40 دولة.
في المقابل، زعمت الصين يوم الاثنين أن 10 مناطيد أمريكية عالية الارتفاع قد طارت في مجالها الجوي دون إذن منها خلال العام الماضي.
وجاءت المزاعم الصينية بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد التجسس الصيني الذي عبر من ألاسكا إلى ساوث كارولينا ، مما أثار أزمة جديدة في العلاقات الثنائية التي تصاعدت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وقالت الصين إن المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة كان منطادًا بدون طيار مصنوع لأبحاث الأرصاد الجوية وقد خرج عن مساره، واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها بإسقاطها وهددت باتخاذ إجراءات غير محددة ردا على ذلك.