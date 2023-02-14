بكين تكشف مفاجأة جديدة بشأن مناطيدها.. والمهندسون الصينيون يتباهون

وقال العالم الصيني Wu Zhe في عام 2019 لوسائل الإعلام الحكومية إنه وفريقه قد أرسلوا بنجاح منطادًا يسمى "Cloud Chaser" في رحلة حول العالم شهدت مرورها فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة على ارتفاع 65000 قدم.

وفي ذلك الوقت، ادعى العالم أن مثل هذه الأجهزة على ارتفاعات عالية يمكن استخدامها لتقديم تحذيرات مبكرة من الكوارث الطبيعية أو مراقبة التلوث أو إجراء المراقبة المحمولة جواً، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأظهر مقطع فيديو في عام 2019 خريطة للعالم بخط أحمر ظهر فيها جسم يتتبع طريقه عبر العالم ويعبر أمريكا الشمالية، والتي زعم Wu Zhe أنها أظهرت مسار "Cloud Chaser" الخاص به.