في انتظار الانتخابات.. رئيس بلدية إسطنبول أمام "مستقبل حاسم"

أشار الخبير في العلاقات الدولية، الكاتب إحسان داغي، في مقابلة مع موقع "ديكين" التركي، إلى أن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، سينتهي مستقبله السياسي في حال خسر الانتخابات المحلية المرتقبة في مارس عام 2024.

وبحسب داغي، فإنه عندما أعلن أكرم إمام أوغلو، ترشحه مرة أخرى لرئاسة بلدية إسطنبول، بدى أنه اتخذ أكبر مخاطرة في حياته السياسية.

ويضيف أن أوغلو الذي صعد اسمه في الأوساط السياسية التركية كأول معارض استرد للمعارضة رئاسة بلدية إسطنبول من حزب العدالة والتنمية، ستنتهي مسيرته السياسية تمامًا في حال خسر الانتخابات المحلية المرتقبة.

وأشار إلى أن الظروف الآن مختلفة جدًا مقارنة مع الانتخابات المحلية لعام 2019، حيث شارك أوغلو بمسيرته السياسية بالكامل، وراهن نفسه: "كل شيء أو لاشيء"، أما في الانتخابات المحلية هذه فهو محكوم عليه بالفوز لمواصلة مسيرته السياسية، أو نهاية مسيرته بالخسارة في الانتخابات.

وذكر داغي أن المؤشرات أوضحت أن من فاز برئاسة الجمهورية لا يعني بالضرورة أنه فاز بتركيا، بل كما يردد الساسة الأتراك: "من فاز بإسطنبول فاز بتركيا"، مما يعكس أهمية رئاسة بلدية إسطنبول في المشهد السياسي التركي.