تركيا.. فيديو مسرب لرئيس بلدية إسطنبول يخطط فيه للإطاحة برئيس حزب الشعب الجمهوري‎

أثار مقطع فيديو مسرب من اجتماع عقد عبر تطبيق "زوم" لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وشخصيات في حزب الشعب الجمهوري، وهم يناقشون خطة الإطاحة برئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، جدلًا واسعًا في تركيا.

وذكرت صحيفة حرييت، أن المقطع المسرب من الاجتماع ظهر فيه أكرم إمام أوغلو، وشخصيات بارزة في الحزب ومقربة جدًا من رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو.

وناقش أكرم إمام أوغلو مع المجتمعين التغييرات التي أجرتها قيادة الحزب في التشكيلات الحزبية بالولايات التركية، وموازين القوى الناجمة عن تلك التغييرات.

وتباحث المجتمعون حول آلية ضم مندوبين من داخل الحزب في صفوف المطالبين بالتغيير، واستقالة كمال كليجدار أوغلو من الرئاسة.

كما ناقشوا بحسب الفيديو خطة لجمع التوقيعات المطالبة باستقالة رئيس الحزب، وعقد مؤتمر عام في الحزب لمناقشة الاعتراضات وتلك المطالبات.