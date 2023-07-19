تركيا.. فيديو مسرب لرئيس بلدية إسطنبول يخطط فيه للإطاحة برئيس حزب الشعب الجمهوري
أثار مقطع فيديو مسرب من اجتماع عقد عبر تطبيق "زوم" لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وشخصيات في حزب الشعب الجمهوري، وهم يناقشون خطة الإطاحة برئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو، جدلًا واسعًا في تركيا.
وذكرت صحيفة حرييت، أن المقطع المسرب من الاجتماع ظهر فيه أكرم إمام أوغلو، وشخصيات بارزة في الحزب ومقربة جدًا من رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو.
وناقش أكرم إمام أوغلو مع المجتمعين التغييرات التي أجرتها قيادة الحزب في التشكيلات الحزبية بالولايات التركية، وموازين القوى الناجمة عن تلك التغييرات.
وتباحث المجتمعون حول آلية ضم مندوبين من داخل الحزب في صفوف المطالبين بالتغيير، واستقالة كمال كليجدار أوغلو من الرئاسة.
كما ناقشوا بحسب الفيديو خطة لجمع التوقيعات المطالبة باستقالة رئيس الحزب، وعقد مؤتمر عام في الحزب لمناقشة الاعتراضات وتلك المطالبات.
وفي أول رد له عقب نشر الفيديو، قال أكرم إمام أوغلو، إنه سيبحث عن الشخص الذي سرب الاجتماع، وسيتابع شخصيًا الأمر، مؤكدًا أن أعضاء الحزب يعقدون اجتماعات مشابهة ولايوجد شيء مخفيّ.
وأضاف أوغلو: "المواضيع التي نتحدث عنها هي مواضيع تشغل حزبنا، ولن نتحدث عن هذه الأمور لوسائل الإعلام، بل أفضل الحديث عنها داخل الاجتماع.
وتحدثت وسائل إعلام معارضة عن اجتماع استثنائي ستعقده اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعب الجمهوري اليوم الأربعاء، من المتوقع أن تطالب فيه باستقالة أعضاء الحزب المشاركين في الاجتماع المسرب لإمام أوغلو.
وكان أكرم إمام أوغلو قد دعا إلى التغيير، وطالب بشكل غير مباشر باستقالة رئيس الحزب كليجدار أوغلو بسبب خسارته في الانتخابات الرئاسية، وأطلق موقعًا إلكترونيًا تحت شعار "التغيير من أجل الوصول للسلطة"، لكن محاولاته رُفضت من قبل إدارة الحزب.
المصدر: صحيفة حرييت + إليري خبر