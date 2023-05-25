بايدن: الولايات المتحدة "لن تتخلف" عن سداد ديونها
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها، في حين بدأ الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والمفاوضين الجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.
وقال بايدن: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الديون، مشيراً إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، "مثمرة".
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها ليس أمراً مطروحاً للنقاش وإن المحادثات تتركز على ميزانية البلاد.
وأضاف أن المفاوضين المكلفين من الرئيس الأمريكي جو بايدن أجروا محادثات مثمرة بشأن سقف الدين مع الجمهوريين.