الخزانة الأمريكية تؤكد أول يونيو موعداً للتخلف عن سداد الديون

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، مجددا، أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو/ حزيران ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة 10 أيام فقط للتوصل لاتفاق.

وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون 3 أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو/ حزيران، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

وقالت إن يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من يونيو حزيران.