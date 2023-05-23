الخزانة الأمريكية تؤكد أول يونيو موعداً للتخلف عن سداد الديون

الخزانة الأمريكية تؤكد أول يونيو موعداً للتخلف عن سداد الديون

رويترز
رويترز

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، مجددا، أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو/ حزيران ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة 10 أيام فقط للتوصل لاتفاق.

وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون 3 أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو/ حزيران، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

وقالت إن يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من يونيو حزيران.

وزارة الخزانة الأمريكية
الدين

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com