"حرب دبلوماسية".. قرار يجبر مئات الموظفين الألمان على مغادرة روسيا

أفاد مصدر حكومي ألماني، اليوم السبت، أن مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة سيكونون مجبرين على مغادرة روسيا، بموجب قرار لموسكو.

ويأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية يجبر ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوتة الثقافي، والمدرسة الألمانية في موسكو، بحلول الأول من حزيران/يونيو، وفق المصدر.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا نشرته صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" اعتبر أن القرار بمثابة "إعلان حرب دبلوماسية من موسكو على برلين"، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن "هذه خطوة أحادية، وغير مبررة، وغير مفهومة".