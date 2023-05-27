"حرب دبلوماسية".. قرار يجبر مئات الموظفين الألمان على مغادرة روسيا
أفاد مصدر حكومي ألماني، اليوم السبت، أن مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة سيكونون مجبرين على مغادرة روسيا، بموجب قرار لموسكو.
ويأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية يجبر ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة مثل معهد غوتة الثقافي، والمدرسة الألمانية في موسكو، بحلول الأول من حزيران/يونيو، وفق المصدر.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا نشرته صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" اعتبر أن القرار بمثابة "إعلان حرب دبلوماسية من موسكو على برلين"، فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن "هذه خطوة أحادية، وغير مبررة، وغير مفهومة".
ونأت ألمانيا، الشريك الاقتصادي الوثيق لروسيا قبل الحرب في أوكرانيا، بنفسها عن موسكو، وقدمت الدعم المالي والعسكري لكييف في النزاع.
ومنذ تفجر النزاع في أوكرانيا، تزايدت وتيرة التجسس الروسي في ألمانيا بنسبة قلما كان لها مثيل خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب أجهزة الاستخبارات الألمانية.
في منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عددًا من الدبلوماسيين الروس "لخفض تواجد أجهزة الاستخبارات"، مما استدعى ردًا من موسكو التي طردت 20 من موظفي السفارة الألمانية.
وحددت وزارة الخارجية الروسية، في نيسان/أبريل، سقفًا لعدد الدبلوماسيين الألمان، وممثلي المؤسسات العامة الألمانية، الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية.
وقال المصدر إن "هذا السقف الذي حددته روسيا، إلى مطلع حزيران/يونيو، يعني ضمنيًا خفضًا كبيرًا في جميع مجالات التواجد (الألماني) في روسيا".
ولم تحدد الوزارة عدد الموظفين الذين يطالهم القرار، لكن مصدرًا حكوميًا قال إن تقرير صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الذي يتحدث عن عدة مئات من هؤلاء الأشخاص "صحيح".