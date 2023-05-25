روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد

وأدت عدة انفجارات مجهولة السبب وقعت تحت الماء إلى إلحاق أضرار بخطي نورد ستريم1، ونورد ستريم2 واللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدنمارك، ويقول البلدان إن التفجيرات كانت متعمدة لكن لم يحددا المسؤولين عنها بعد. وتحقق الدولتان وكذلك ألمانيا في الحادث.

واتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "الدول الثلاث بتعمد التلكؤ في التحقيق ومحاولة إخفاء من يقف وراء التفجيرات".

وقالت إنها غير راضية عما وصفته بـ"الطبيعة الغامضة للتحقيق ورفضه التعامل مع روسيا".