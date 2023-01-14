وزيرة الدفاع الألمانية تعتزم الاستقالة

ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة يوم الجمعة أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت التي راكمت الأخطاء خلال فترة ولايتها قررت الاستقالة من منصبها.

وبحسب صحيفة بيلد فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.