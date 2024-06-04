الهند.. بدء فرز الأصوات وسط توقعات بولاية ثالثة لمودي

وأظهرت استطلاعات الرأي، التي أجرتها قنوات تلفزيونية كبرى، فوزًا مريحًا لحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه على تحالف معارضة واسع بقيادة حزب المؤتمر وزعيم حملته الرئيسي راهول غاندي.

وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 66% في المتوسط خلال المراحل السبع، بحسب البيانات الرسمية.

وأرجع محللون بشكل جزئي تراجع نسب المشاركة إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها مع دخول فصل الصيف في الهند.

واصطف عشرات الملايين خارج مراكز الاقتراع خلال موجات الحر المتتالية في أنحاء شمال الهند التي بلغت الحرارة على إثرها أكثر من 45 درجة مئوية.

ولقي 33 موظفًا مسؤولًا عن الانتخابات حتفهم جراء الحر الشديد السبت في ولاية أوتار براديش وحدها حيث وصلت الحرارة إلى 46,9 درجة مئوية، وفق مسؤولين عن الانتخابات في الولاية.

ويرجح أن يستمر فرز الأصوات في مراكز العد في كل دائرة من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 543، حيث أجريت الانتخابات، حتى مساء الثلاثاء، قبل إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة الانتخابات الهندية.