وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل لبحث التعامل مع تقدم برنامج إيران النووي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، نهاية الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة التقدم الذي أحرزته إيران مؤخراً في برنامجها النووي.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع "والا" العبري إن "أوستن سيصل لإسرائيل الأسبوع المقبل، وستسبق ذلك زيارة يجريها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، لواشنطن".

وتأتي الزيارات المتبادلة للتشاور في مسألة تقدم إيران في البرنامج النووي الإيراني وقضايا أمنية أخرى، وفق ما ذكره الموقع العبري.