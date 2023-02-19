إسرائيل تحمل إيران المسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط في الخليج

وأكد قبطان الناقلة كامبو سكوير التي ترفع علم ليبيريا، أمس السبت وقوع هجوم، موضحًا أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة تسبب فيها جسم طائر في العاشر من فبراير/ شباط، بينما كانت تبحر في بحر العرب.

وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة زودياك ماريتايم التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.

وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددا ناقلة نفط في الخليج .. وأضرت بحرية الملاحة الدولية".