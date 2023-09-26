انقلابيو النيجر يطالبون فرنسا بتحديد جدول زمني لانسحابها

طالب المجلس العسكري في النيجر، الاثنين، فرنسا بسحب قواتها من البلاد وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه عبر المفاوضات، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، أمادو عبد الرحمن، قوله، "أُحطنا علما عبر الإعلام بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفيره وقواته من النيجر، ويطالب المجلس الوطني لحماية الوطن وشعب النيجر، أن يتم هذا الأمر عبر الطرق والقنوات الرسمية".