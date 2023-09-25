بعد الانسحاب الفرنسي من النيجر.. هل تخلي واشنطن الساحة لموسكو؟

بات السؤال الأكثر تداولًا بعد إعلان فرنسا الانسحاب من النيجر، هل تخلي واشنطن الساحة لموسكو للتفرد في البلد الأفريقي الذي يشهد منذ نحو شهرين انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس؟.

تنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري في النيجر، وهذه القوات موجودة في إطار ما تسميه واشنطن مكافحة "المتشددين" بمنطقة الساحل الأفريقي.

وستصبح القوات الأمريكية وحيدة بعد إعلان فرنسا سحب نحو 1500 جندي، من قوات كانت موجودة لذات الغاية، وسط ترجيحات بأن تملأ موسكو الفراغ الفرنسي خصوصًا وأنها تشهد تقاربًا مع دول أفريقية شهدت كذلك انقلابات مثل مالي وبوركينا فاسو.