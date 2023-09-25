بعد الانسحاب الفرنسي من النيجر.. هل تخلي واشنطن الساحة لموسكو؟
بات السؤال الأكثر تداولًا بعد إعلان فرنسا الانسحاب من النيجر، هل تخلي واشنطن الساحة لموسكو للتفرد في البلد الأفريقي الذي يشهد منذ نحو شهرين انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس؟.
تنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري في النيجر، وهذه القوات موجودة في إطار ما تسميه واشنطن مكافحة "المتشددين" بمنطقة الساحل الأفريقي.
وستصبح القوات الأمريكية وحيدة بعد إعلان فرنسا سحب نحو 1500 جندي، من قوات كانت موجودة لذات الغاية، وسط ترجيحات بأن تملأ موسكو الفراغ الفرنسي خصوصًا وأنها تشهد تقاربًا مع دول أفريقية شهدت كذلك انقلابات مثل مالي وبوركينا فاسو.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن اليوم الإثنين، أنه لا تغيير على وضع قوات بلاده في النيجر حتى الآن، بعد الانسحاب الفرنسي؛ وهو ما فهم أن واشنطن لا تزال ترى لوجودها في هذه الدولة الأفريقية أهمية كبرى.
وقال أوستن للصحافيين في نيروبي خلال زيارة لكينيا: "بينما نمنح الدبلوماسية فرصة، سنواصل أيضا تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية".
وكان انقلاب 26 تموز/يوليو في النيجر ضد بازوم هو الثالث من نوعه في المنطقة منذ عدة سنوات، بعد تحركات مماثلة في مالي وبوركينا فاسو في عامي 2021 و2022 والتي أجبرت أيضا القوات الفرنسية على الانسحاب.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد ليلًا، في تصريح تلفزيوني عودة سفير بلاده لدى النيجر إلى فرنسا، وسحب القوات العسكرية الفرنسية من هذا البلد الأفريقي بنهاية العام.
في المقابل، اعتبر المجلس العسكري في النيجر أن خروج القوات الفرنسية، وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجيرية، يمثل لحظة تاريخية في النيجر.