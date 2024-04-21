الجيش الإسرائيلي ينفي علمه بأي عقوبات أمريكية على "نتساح يهودا"
نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أي علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وجاء النفي الإسرائيلي بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة العسكرية؛ بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
ونقلت الوكالة عن الجيش قوله إن وحدة "نتساح يهودا" التابعة له هي وحدة قتالية نشطة، وتعمل وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وتابع: "بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر.. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن فستتم مراجعته".
ولفت الجيش إلى أنه يواصل العمل على التحقيق في أية واقعة غير عادية بأسلوب عملي، ووفقًا للقانون.