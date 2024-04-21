الجيش الإسرائيلي ينفي علمه بأي عقوبات أمريكية على "نتساح يهودا"

نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أي علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وجاء النفي الإسرائيلي بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة العسكرية؛ بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.