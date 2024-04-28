العالم
بن غفير يخرج من المستشفى بثلاثة أضلاع مكسورة
خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، من المستشفى بعد يومين من دخوله؛ جرّاء حادث سير انقلبت فيه سيارته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " العبرية، أن بن غفير يعاني على الأقل من ثلاثة كسور في الضلوع والعديد من الكدمات جراء الحادث الذي وقع، أول أمس الجمعة، عندما كان بن غفير في طريقه إلى مكان حادثة طعن في مدينة الرملة قرب تل أبيب.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الحادث وقع بين سيارتين، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح طفيفة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث سيارة الوزير الإسرائيلي وهي مقلوبة، بينما تحطمت سيارة أخرى من المقدمة.