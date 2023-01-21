"هيرون 1".. الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب السقوط المتكرر لإحدى أبرز مُسيراته
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن سلاح الجو اتخذ قرارًا بوقف تحليق أسطول الطائرات المُسلحة دون طيار، من طراز "هيرون 1"، وذلك في أعقاب حوادث فنية وأعطال، ظهرت أخيرًا خلال استخدام هذا النوع من الطائرات، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل".
الحادثة الأخيرة التي دفعت سلاح الجو الإسرائيلي لوقف استخدام هذه الطائرات في الوقت الراهن، وقعت في وقت سابق من صباح اليوم السبت.
وهذه المرة الثالثة خلال 4 أشهر، التي يقوم فيها سلاح الجو الإسرائيلي بوقف أسطول الطائرات المسلحة العاملة من دون طيار، من طراز " IAI Heron 1"، بعد أن واجهت مشكلات فنية.
البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، والذي نقل الموقع جزءا منه، قال: "إن طائرة دون طيار من طراز آي إيه آي هيرون 1، تحطمت أثناء إقلاعها في وقت سابق من هذا الصباح، دون وقوع إصابات"، مضيفًا أنه سيفتح تحقيقا في الواقعة.
ونقل الموقع عن بيان الجيش الإسرائيلي أيضًا، أن "قائد سلاح الجو اللواء تومير بار، أصدر أوامره بوقف أسطول طائرات شوفال (الاسم الذي يطلقه الجيش على هذه الطائرات) لحين انتهاء التحقيقات في الحادثة"، كما ورد أن الطائرة المتضررة نُقلت من الموقع حيث سيتم إصلاحها.
وتنتج وتطور هذه الطائرة شركة إسرائيل لصناعة الجو والفضاء (IAI)، ودخلت الخدمة الميدانية للمرة الأولى في عام 2005.
موقع "تايمز أوف إسرائيل" نبَّه إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، شهد تحطم طائرة "هيرون 1" قرب مدينة "عراد" الواقعة في المنطقة الجنوبية، على بعد 25 كيلومترا غربي البحر الميت.
وأدى سقوط الطائرة وتحطمها إلى قرار مماثل اتخذه سلاح الجو، بوقف أسطول الطائرات من هذا الطراز عن العمل لمدة شهر، وآلت التحقيقات وقتها إلى فرضية بأن سبب العطل يتعلق بنظام التحكم.
وفيما يتعلق بحادثة اليوم السبت، فقد نقل الموقع عن مصدر عسكري، أن "ثمة اعتقاد بأن سبب الخلل يختلف عن آخر واقعة حدثت في تشرين الثاني/ نوفمبر الأخير".
وذكَّر الموقع أيضًا، بأن حادثة ثالثة كانت وقعت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أي قبل شهرين من حادثة "عراد"؛ إذ تسبب عطل مفاجئ في تحطم طائرة من الطراز ذاته فوق البحر المتوسط، قرب الحدود البحرية مع لبنان، ونجح سلاح البحرية الإسرائيلي في انتشالها.
واضطر سلاح الجو الإسرائيلي في ذلك الحين، لوقف أسطول "هيرون 1" أيضًا، ومن ثم يُفترض أن حادثة سببها خلل فني، ضربت واحدة من أهم الأسلحة الهجومية الإسرائيلية ذات التكنولوجيا المتقدمة، مرة واحدة كل شهرين، في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2022، وكانون الثاني/ يناير 2023.
وأوضح الموقع أن الرقيب العسكري طالما منع الحديث عن الطائرات الإسرائيلية من دون طيار لسنوات طويلة، ولم يكن هناك علم إذا ما كانت إسرائيل تستخدم طائرات مسلحة دون طيار أم لا. كما واجه الصحفيون الإسرائيليون صعوبات في كشف معلومات بشأنها بسبب الرقابة الصارمة.
وفي المجمل، تشكل الطائرات بدون طيار حوالي 80٪ من إجمالي ساعات الطيران التشغيلية في سلاح الجو الإسرائيلي في الوقت الراهن، ضمن خطط كان الجيش قد أقرها بإحلال الطائرات غير المأهولة محل الطائرات المقاتلة التقليدية تدريجيا.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل باعت الطائرة "هيرون 1" للعديد من دول العالم، ومنها: أذربيجان، الإكوادور، البرازيل، ألمانيا، الهند، تركيا، اليونان، كندا، وكوريا الجنوبية.
واشترتها أيضا كل من: سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، والتشيك، فيما توقف سلاح الجو الأسترالي عام 2017 عن استخدام طائرتين من هذا الطراز.