"هيرون 1".. الجيش الإسرائيلي يحقق في أسباب السقوط المتكرر لإحدى أبرز مُسيراته

البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، والذي نقل الموقع جزءا منه، قال: "إن طائرة دون طيار من طراز آي إيه آي هيرون 1، تحطمت أثناء إقلاعها في وقت سابق من هذا الصباح، دون وقوع إصابات"، مضيفًا أنه سيفتح تحقيقا في الواقعة.

ونقل الموقع عن بيان الجيش الإسرائيلي أيضًا، أن "قائد سلاح الجو اللواء تومير بار، أصدر أوامره بوقف أسطول طائرات شوفال (الاسم الذي يطلقه الجيش على هذه الطائرات) لحين انتهاء التحقيقات في الحادثة"، كما ورد أن الطائرة المتضررة نُقلت من الموقع حيث سيتم إصلاحها.

وتنتج وتطور هذه الطائرة شركة إسرائيل لصناعة الجو والفضاء (IAI)، ودخلت الخدمة الميدانية للمرة الأولى في عام 2005.

موقع "تايمز أوف إسرائيل" نبَّه إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، شهد تحطم طائرة "هيرون 1" قرب مدينة "عراد" الواقعة في المنطقة الجنوبية، على بعد 25 كيلومترا غربي البحر الميت.

وأدى سقوط الطائرة وتحطمها إلى قرار مماثل اتخذه سلاح الجو، بوقف أسطول الطائرات من هذا الطراز عن العمل لمدة شهر، وآلت التحقيقات وقتها إلى فرضية بأن سبب العطل يتعلق بنظام التحكم.