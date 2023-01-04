الجيش الإسرائيلي يرصد محاولة إطلاق صاروخ من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن الصاروخ لم يتجاوز السياج الحدودي للقطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "رصد الليلة عملية إطلاق فاشل سقط في أراضي قطاع غزة"، لافتاً إلى أنه لم يتم تشغيل صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.
ويأتي هذا التطور الميداني بعد رفع الجيش الإسرائيلي حالة الجهوزية في صفوف قواته، تحسباً لعميات إطلاق صواريخ من قطاع غزة، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي بدأ استعدادات لاحتمال إطلاق حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، صواريخ تجاه إسرائيل، في أول بوادر تصعيد عسكري منذ وصول عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحكم على رأس حكومة يمينية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، تحذيرات أوصلتها إسرائيل لمصر التي تلعب دور الوساطة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، من أن إسرائيل سترد على أية عمليات إطلاق صواريخ من القطاع.
وعادة ما يرد الجيش الإسرائيلي على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بقصف مواقع وأهداف عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ويحمل الحركة مسؤولية أي تصعيد عسكري.