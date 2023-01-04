الجيش الإسرائيلي يرصد محاولة إطلاق صاروخ من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن الصاروخ لم يتجاوز السياج الحدودي للقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "رصد الليلة عملية إطلاق فاشل سقط في أراضي قطاع غزة"، لافتاً إلى أنه لم يتم تشغيل صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.