بعد محادثة مع نتنياهو.. بن غفير يقرر تأجيل "اقتحامه للمسجد الأقصى"
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الاثنين، تأجيل "اقتحامه المسجد الأقصى المبارك"، وذلك على إثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
وقالت الصحيفة إن "بن غفير، الذي أعلن عن قراره الصعود للحرم القدسي خلال الأسبوع الجاري، قرر تأجيل تلك الخطوة للأسابيع المقبلة"، وذلك بعد أن أدى قراره لموجة انتقادات إسرائيلية وفلسطينية وتحذيرات من تصعيد أمني.
وأضافت الصحيفة العبرية: "بن غفير تحدث مع رئيس الوزراء حول نيته الصعود للحرم القدسي، وفي نهاية المحادثة قرر وزير الأمن القومي عدم الصعود للحرم هذا الأسبوع".
وتابعت الصحيفة: "خلال حديثه مع نتنياهو أكد بن غفير ضرورة عدم الرضوخ لتهديدات حماس بهذا الموضوع، وأنه سيصعد للحرم القدسي في الأسابيع المقبلة".
الجدير ذكره أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" حذرتا من تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي خطوة اقتحام الأقصى، مؤكدتين أن ذلك سيؤدي إلى "انفجار الأوضاع وفتح الباب أمام انتفاضة فلسطينية مفتوحة مع إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو من خطورة "اقتحام" بن غفير للمسجد الأقصى، داعياً رئيس الحكومة الإسرائيلية لمنع وزير الأمن القومي من ذلك، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.
وقال لابيد: "قادة المؤسسة الأمنية قدروا أن هذه الخطوة قد تكون خطيرة وتؤدي إلى التصعيد، وسينظر العالم كله إلى هذا على أنه انتهاك للوضع الراهن، وهذا خطر غير ضروري".
متابعاً: "ليس من قبيل المصادفة أن الوزراء تجنبوا الصعود إلى الحرم القدسي لسنوات عديدة".
ويوم الأحد، أعلن بن غفير نيته "اقتحام" الأقصى، قائلاً: "أشكر وسائل الإعلام على الاهتمام بقضية نيتي الصعود إلى جبل الهيكل، التي هي قضية مهمة بالنسبة لي"، حيث كان من المرجح أن "يقتحم" الأقصى، غداً الثلاثاء، وفق صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.