بعد محادثة مع نتنياهو.. بن غفير يقرر تأجيل "اقتحامه للمسجد الأقصى"

قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، الاثنين، تأجيل "اقتحامه المسجد الأقصى المبارك"، وذلك على إثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن "بن غفير، الذي أعلن عن قراره الصعود للحرم القدسي خلال الأسبوع الجاري، قرر تأجيل تلك الخطوة للأسابيع المقبلة"، وذلك بعد أن أدى قراره لموجة انتقادات إسرائيلية وفلسطينية وتحذيرات من تصعيد أمني.

وأضافت الصحيفة العبرية: "بن غفير تحدث مع رئيس الوزراء حول نيته الصعود للحرم القدسي، وفي نهاية المحادثة قرر وزير الأمن القومي عدم الصعود للحرم هذا الأسبوع".