السويد تواجه تهديدا أمنيا غير مسبوق‎

وتابع: "تشير كل الدلائل إلى أن ما حصل كان هجومًا إرهابيًّا استهدف السويد ومواطنين سويديين، ليس لسبب غير أنهم سويديون"، مضيفًا بأنه يشعر بـ"حزن يتعذر فهمه".

وفي أغسطس/آب، رفع جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) مستوى التهديد إلى الدرجة الرابعة على مقياس من خمس درجات بعدما باتت البلاد "هدفًا ذي أولوية" في أعقاب عمليات إحراق للمصحف في مختلف أنحاء البلاد.

وقال كريستيرسون "مخاطر من هذا النوع هي التي كانت السبب وراء رفع سابو هذا الصيف مستوى التهديد من ثلاث إلى أربع" درجات.

وأضاف: "نعرف الآن وبوضوح مخيف بأن القلق الذي وصفوه هم ونحن في الحكومة كان مبررًا".

وتعهّد رئيس الوزراء "حماية مجتمعنا المنفتح والديمقراطي"، متابعًا: "يريدون تخويفنا لدفعنا للصمت.. لن يحدث ذلك".