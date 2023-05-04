السويد تتبنى قانوناً أكثر صرامة لمكافحة "الإرهاب"

تبنى البرلمان السويدي، الأربعاء، قانوناً جديداً يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة، معزّزاً بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب، وهو شرط أساسي تطالب به تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومن المقرر أن يدخل القانون الذي يجرم "المشاركة في منظمة إرهابية" حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو.