البيت الأبيض يعلق على حوادث تسمم الطالبات في إيران

وتعرضت مئات الفتيات الإيرانيات في مدارس مختلفة، لإصابات بالتسمم خلال الأشهر الأخيرة، حسبما قال وزير الصحة الإيراني، فيما أشار بعض السياسيين إلى احتمال أن يكون قد تم استهدافهن من قبل جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.

وسجلت السلطات الصحية في إيران، يوم الخميس، 69 حالة تسمم جديدة بين صفوف الطلاب، في مدينة "كرج" ومحافظة "أردبيل".

وشهدت مدينة "كرج" غرب طهران، الخميس، 21 حالة تسمم جديدة لطالبات في كلية التقنية بجامعة المدينة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن الطالبات أصبن بالتسمم أثناء وجودهن في السكن الجامعي.

ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة البرز شهرام صيادي، أن الطالبات الـ21 نقلن إلى مستشفى كوثر، و"حالتهم العامة تتحسن".

من جانبه، أكد المدير العام للأمن وإنفاذ القانون بمحافظة أردبيل شمال إيران، علي محبي بور الخميس، تسمم 48 شخصا بمدينة "أصلاندوز".

وأضاف محبي بور في حديثه لوسائل إعلام محلية، أن طالبات وموظفين في مدرسة "زينب للبنات" بمدينة أصلاندوز، اشتموا رائحة كريهة، وعانوا من خمول وحرقة في الحلق.

ووصف 80 أستاذا بجامعة "جمران" في الأهواز، الخميس، تسمم الطالبات، بأنه "كارثة إجرامية"، مطالبين السلطات والمؤسسات المعنية "بوضع حد واضح وسريع وحاسم لهذه الكوارث الإجرامية المحتملة في البيئات التعليمية للأطفال والمراهقين".

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شفقنا نيوز" الإيرانية، فإن الأساتذة الجامعيين وصفوا في بيان لهم، ما يحدث، بأنه "مخيف وكارثة وأمر مؤسف".

وقالوا: "بدون شك، فإن أي تأخير وتستر واسترضاء مع مرتكبي هذه الجرائم المروعة من شأنه أن يثير غضب المواطنين في جميع أنحاء البلاد".