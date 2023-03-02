"غاز مجهول" يطارد طالبات المدارس.. حالات تسمم غامضة تثير الذعر بإيران

تعرضت أكثر من 100 طالبة للتسمم بالغاز، الأربعاء، في مدارس بإيران، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما ألقى نواب ومسؤولون باللوم على من وصفوهم بـ"المعارضين والأعداء".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن رئيس خدمة الاستشفاء في البلاد، أن طالبات من 7 مدارس للبنات في مدينة أردبيل (شمالا) استنشقن صباحا مكونات غازية، وتم نقل العديد منهن إلى المستشفى، موضحا أن الحالة العامة للطالبات في تحسن.

ففي مدرسة ثانوية في محافظة كرمنشاه، أصيبت طالبات "بالتسمم جراء رش نوع من الرذاذ"، على ما نقلت وكالة "فارس" للأنباء عن آباء الطالبات.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية: "أصيبت يوم الأربعاء طالبات مدرسة للبنات في مدينة كرمانشاه غربي البلاد، بالتسمم، وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى المكان".

كما أصيبت 11 طالبة بالتسمم في مدرسة "رضوان" بمدينة فرديس، جنوبي طهران، ونقلت 7 منهن إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب وكالة أنباء "تسنيم".

وأصيبت أيضا طالبات في مدرستي "يارجاني" الابتدائية بطهران، و"13 أبان" الثانوية، بالتسمم.

غضب

وأثارت هذه القضية غضبا في البلاد، وندد البعض بما أسموه "صمت" السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.

ونشر موقع قناة "إيران انترناشيونال" المعارضة، مقطع فيديو يظهر احتجاج أهالي طالبات تعرضن للتسمم.

ونقلت القناة عن والدة إحدى التلميذات في مدرسة "يارجاني"، قولها إن "مسؤولي المدرسة يقولون فقط تعالوا وخذوا بناتكم، فيما الشرطة اكتفت بالتفرج ولا تفعل شيئًا".