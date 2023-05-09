هيئة محلفين تبدأ التداول في دعوى اغتصاب ضد ترامب

بدأت هيئة محلفين أمريكية مداولاتها، اليوم الثلاثاء، لتحديد إمكان اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب في دعوى الاغتصاب، التي رفعتها صحفية أمريكية سابقة في منتصف التسعينيات.

وفي حال وقفت هيئة المحلفين، التي تضم تسعة أشخاص إلى جانب مقدمة الدعوى إي جين كارول، فستكون هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها ترامب قانونا بتهمة الاعتداء الجنسي.

وينفي ترامب صحة الاتهامات ولم يُحاكم في أي منها، وتنظر هيئة المحلفين في نيويورك في دعوى مدنية تطالبه بأضرار غير محددة.

ورفعت كارول، البالغة من العمر 79 عامًا، العام الماضي دعوى ضد ترامب تتهمه فيها باغتصابها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرغدوف غودمان الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في عام 1996.