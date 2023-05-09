محامو الصحفية الأمريكية كارول يطالبون بإدانة ترامب بالاغتصاب
اختُتمت، يوم الإثنين، المرافعات في قضيّة تنظر فيها محكمة مدنية وتتّهم فيها الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي. جين كارول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتصابها والتشهير بها.
وحضّ وكلاء الدفاع عن كارول الأعضاء التسعة في هيئة محلفي المحكمة المدنية الناظرة في القضية في نيويورك على إدانة الملياردير الجمهوري.
وقالت روبرتا كابلان محامية اي. جين كارول خلال المرافعات الختامية أمام محكمة مانهاتن الفدرالية "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس السابق".
وتقاضي كارول البالغة 79 عاما ترامب في قضية تتّهمه فيها باغتصابها في متجر في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي.
كذلك تتّهم كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل"، ترامب بالتشهير بها باتّهامه إياها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علنا في العام 2019.
وكشفت كارول للمرة الأولى القضية في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. وردّ ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق وأنها "تكذب بالكامل".
ولم يحاكم ترامب جنائيا وقد نفى مرارا صحّة الاتهّامات الموجّهة إليه، وغالبا ما يردد أن كارول "ليست من النوع المفضّل لديه".
وقالت كابلان أمام هيئة المحلفين المؤلفة من تسعة أعضاء والمفترض أن تبدأ مداولاتها الثلاثاء "في الحقيقة" كانت كارول "تحديدا من النوع المفضّل لديه".
وقال وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جو تاكوبينا في المرافعة الختامية إن لا دليل على وقوع اعتداء، واتّهم كارول بالسعي إلى عرقلة وصول ترامب إلى الرئاسة في العام 2024.
ودعا أعضاء هيئة المحلفين إلى التحلي بـ"المنطق السليم" مشيرا إلى أنه لو اغتصب ترامب كارول في مكان عام لكان "أوقف على الفور".