محامو الصحفية الأمريكية كارول يطالبون بإدانة ترامب بالاغتصاب

اختُتمت، يوم الإثنين، المرافعات في قضيّة تنظر فيها محكمة مدنية وتتّهم فيها الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي. جين كارول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باغتصابها والتشهير بها.

وحضّ وكلاء الدفاع عن كارول الأعضاء التسعة في هيئة محلفي المحكمة المدنية الناظرة في القضية في نيويورك على إدانة الملياردير الجمهوري.

وقالت روبرتا كابلان محامية اي. جين كارول خلال المرافعات الختامية أمام محكمة مانهاتن الفدرالية "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس السابق".

وتقاضي كارول البالغة 79 عاما ترامب في قضية تتّهمه فيها باغتصابها في متجر في نيويورك في تسعينيات القرن الماضي.

كذلك تتّهم كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة "إيل"، ترامب بالتشهير بها باتّهامه إياها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علنا في العام 2019.