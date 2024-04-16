"الحرب الهجينة" تحت البحر تهدد أمن مليار شخص من دول الناتو

حذّر قائد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية معرضون للتهديد من المحاولات الروسية لاستهداف نقاط الضعف الواسعة النطاق في البنية التحتية تحت الماء، بما في ذلك مزارع الرياح وخطوط الأنابيب وكابلات الطاقة، بحسب صحيفة "الغارديان".

وقال الأدميرال ديدييه ماليتير، نائب قائد القيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي (ماركوم)، إنه لم يتم بناء شبكة الكابلات والأنابيب تحت الماء، التي تعتمد عليها القوة والاتصالات في أوروبا، لتتحمل "الحرب الهجينة" التي تنتهجها موسكو وغيرها من خصوم الناتو.

تحقيقات مكثفة

وأضاف ماليتير، وفقا للصحيفة: "نحن نعلم أن الروس طوروا الكثير من الحروب الهجينة تحت البحر لتعطيل الاقتصاد الأوروبي، من خلال الكابلات، وكابلات الإنترنت وخطوط الأنابيب.

وقال: “إن اقتصادنا بأكمله تحت البحر يتعرض للتهديد، نحن نعرف ما طوره الروس فيما يتعلق بالغواصات النووية للعمل تحت البحر، ونحن لسنا ساذجين".

تأتي هذه التعليقات بعد حادثتي تخريب مشتبه بهما على خطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق في الأشهر الثمانية عشر الماضية، الأولى على "نورد ستريم" في 1 و2 سبتمبر 2022، تليها أنابيب "بالتي كونيكتور" في أكتوبر من العام الماضي، بحسب الصحيفة البريطانية.