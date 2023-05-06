روسيا تبدأ هجوما على باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، بدء هجوم لقواتها في باخموت بدعم من القوات المحمولة جوا.

وقالت الوزارة إن وحداتها الهجومية تواصل التقدم في الجزء الغربي من المدينة.

ونشرت قناة على التليغرام "باخموت 2022"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يظهر احتراق مدينة باخموت واشتعال النيران في كل مكان.

ويظهر في الفيديو تعليق باللغة الأوكرانية على ما يحدث في باخموت.