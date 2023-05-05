قائد فاغنر يكشف عن خسائر مرعبة ويحمّل قيادة الجيش المسؤولية

حمّل رئيس مجموعة فاغنر الروسية اليوم الجمعة رئاسة أركان الجيش الروسي المسؤولية عن سقوط "عشرات آلاف القتلى والجرحى" الروس في أوكرانيا، وذلك في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو جديد "سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمّهاتهم وأولادهم"، وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتبارا من 10 أيار/ مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.