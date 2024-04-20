بريطانيا.. إصلاح نظام الرعاية الصحية يجلب لسوناك موجة من الانتقادات

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يواجه موجة من الانتقادات؛ بسبب سعيه لإصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وكان سوناك قال إن إصلاح نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة يعتبر "مهمة أخلاقية"، محذراً من أن عدد الشباب غير النشطين اقتصاديًا في بريطانيا يمثل "مأساة".

وذكرت الصحيفة أن خطط سوناك لخفض التكاليف المتصاعدة لمزايا "الإجازات المرضية" لاقت موجة من الانتقادات من خبراء الصحة العقلية وغيرهم.

وأشار التقرير إلى أن مقترحات سوناك افتقرت إلى التعاطف، حيث واجه اتهامات باستخدام "الخطاب العدائي" و"الاعتداء الشامل على الموظفين".