بريطانيا.. إصلاح نظام الرعاية الصحية يجلب لسوناك موجة من الانتقادات
أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن رئيس الوزراء ريشي سوناك، يواجه موجة من الانتقادات؛ بسبب سعيه لإصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد.
وكان سوناك قال إن إصلاح نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة يعتبر "مهمة أخلاقية"، محذراً من أن عدد الشباب غير النشطين اقتصاديًا في بريطانيا يمثل "مأساة".
وذكرت الصحيفة أن خطط سوناك لخفض التكاليف المتصاعدة لمزايا "الإجازات المرضية" لاقت موجة من الانتقادات من خبراء الصحة العقلية وغيرهم.
وأشار التقرير إلى أن مقترحات سوناك افتقرت إلى التعاطف، حيث واجه اتهامات باستخدام "الخطاب العدائي" و"الاعتداء الشامل على الموظفين".
وحذر سوناك في خطاب ألقاه من أن بريطانيا تنفق الآن مبلغ 69 مليار جنيه إسترليني على المزايا المقدمة للأشخاص في سن العمل من ذوي الإعاقة أو الحالات المرضية أكثر مما تنفقه "ميزانية مدارسنا بأكملها".
ومن خلال خططه الإصلاحية، أعلن سوناك أنه يمكن سحب الإعانات من بعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، والذين سيتم تقديم العلاج لهم بدلاً من ذلك.
وقالت "إندبندنت" إن الجمعيات الخيرية انتقدت الاقتراح، مشيرة إلى أن 1.8 مليون شخص ينتظرون بالفعل علاج الصحة العقلية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وكشف رئيس الوزراء أيضًا عن خطط يمكن أن تحرم الأطباء العامين من الحق في إصدار "تقارير طبية مناسبة".
وأكدت الصحيفة أن سوناك يصر على أنه لم يكن يقلل من أهمية المرض أو يتجاهله، لكنه دعا بدلا من ذلك إلى اتباع نهج "أكثر طموحا" لمساعدة الناس على العودة إلى العمل.
وحذر سوناك من أن 850 ألف شخص قد توقفوا عن العمل بسبب كوفيد-19 طويل الأمد منذ تفشي الوباء.