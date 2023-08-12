عشرات الآلاف من مرضى السرطان في بريطانيا يواجهون الموت بسبب سوء الرعاية الصحية

كما أظهرت الأرقام أن ما يقرب من 40 ألف مريض بالسرطان عانوا من تأخيرات قاتلة محتملة في علاج الخدمات الصحية الوطنية هذا العام، وأن 4 من كل 10 مرضى بالسرطان يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول من الموعد المحدد لمدة شهرين لبدء العلاج الكيميائي أو الجراحة أو العلاج الإشعاعي، مما يعرّض فرص البقاء على قيد الحياة للخطر.

وقالت الصحيفة إن بيانات شهر يونيو/ حزيران الماضي، التي نُشرت أمس الخميس، أشارت إلى أن أكثر من نصف مرضى السرطان، بمن في ذلك مرضى سرطان الرئة والأمعاء، لم يبدأ علاجهم ضمن الوقت المحدد البالغ 62 يومًا.

ورغم تعهد رئيس الوزراء "سوناك" بمعالجة مشكلة قوائم الانتظار للخدمات الصحية الوطنية، إلا أن 37200 مريض سرطان لم يبدأ علاجهم التشخيصي، خلال فترة الشهرين المحددة، منذ بداية عام 2023.

وقال ناصر التراب، من مركز أبحاث السرطان: "التأخير في علاج مرضى السرطان بدأ من العام 2015، لكنه وصل الآن إلى مستويات مقلقة جدًا، والتشخيص والعلاج المبكر للسرطان مهمان للغاية، ويمكن أن يكون لهما تأثير كبير على نجاح العلاج، وبالرغم من أن تأثير التأخيرات لن يتضح لبضع سنوات، لكنها تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى".