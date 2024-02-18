بعد هزيمتين مفاجئتين.. سوناك أمام تحديات صعبة داخل حزبه المحافظ

يواجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، تحديات صعبة داخل حزبه المحافظ؛ بعد تعرضه للهزيمة في الانتخابات البرلمانية، في منطقتين.

ورغم همسات السخط والتآمر ضد سوناك، يستبعد المحللون احتمالية الإطاحة به؛ نظرًا لتعقيدات ديناميكيات الحزب والانتخابات العامة المقبلة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن فقدان مقعدين إلى جانب دخول بريطانيا المؤكد في الركود، أديا إلى تكثيف التدقيق على قيادة سوناك، إلا أنه مع ذلك، لا يبدو أن المعارضة داخل حزب المحافظين ستؤدي إلى إقالته، لاسيما مع انقسام الحزب بين فصائل الوسط واليمينيين.

وفي حين أن مصير سوناك لا يزال غير مؤكد، يتوقع المحللون أن رحيله النهائي قد يكون بسبب حزب العمال المعارض، وليس بسبب ديناميكيات حزب المحافظين الداخلية، وفق الصحيفة.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الانتصارات المدوية التي حققها حزب العمال في الانتخابات الأخيرة، وتقدمه المستمر في استطلاعات الرأي الوطنية، يشيران إلى مشهد انتخابي مليء بالتحديات بالنسبة للمحافظين.

وأشارت إلى أن المشاكل الانتخابية التي يواجهها المحافظون تعود إلى الفترات المضطربة للزعيمين السابقين، ليز تروس، وبوريس جونسون، حيث أدت الفضائح والانتكاسات السياسية إلى تآكل ثقة الجمهور.

وتسلط النكسات الانتخابية الأخيرة في ويلينغبورو وكينغسوود الضوء على إرهاق الناخبين على نطاق واسع من الحزب، رغم محاولات سوناك للتقليل من أهمية هذه الخسائر، بحسب الصحيفة.