انتخابات محلية في إنجلترا تشكل اختبارًا لغالبية سوناك

يدلي الناخبون في إنجلترا، اليوم الخميس، بأصواتهم في انتخابات محليّة تشكّل اختبارًا للمحافظين الذين يتولَّوْن السلطة، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة، والتي تبدو صعبة لحزب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ويَجري التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في 230 دائرة محلية في مختلف أنحاء إنجلترا خلال هذا الاقتراع الذي استحدث شرطًا غير مسبوق، وهو إبراز بطاقة هوية للتمكّن من التصويت.

وأثار هذا التغيير ضجَّة وندَّد به معارضوه باعتباره يشكل تهديدًا للديمقراطية بسبب عدد الناخبين الذين قد يستبعدهم، لأنّ بطاقة الهوية الوطنية على الطريقة الفرنسية غير موجودة.

وفي صفوف حزب العمال، استنكر بعض النواب قرارًا اعتبروا أنّ هدفه مواجهة تقدّمهم في استطلاعات الرأي.

وهذه الانتخابات التي تكون فيها تقليديًّا نسبةُ المشاركةِ متدنية، هي الأولى لسوناك الذي تولى السلطة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بعد سلسلة من الفضائح في عهد بوريس جونسون والفترة الفوضوية التي قضتها ليز تراس في داونينغ ستريت، والتي لم تستمر سوى 49 يومًا.

ولا يتوقع سوناك تحقيق معجزة. وقال الأربعاء "لقد قلنا على الدوام إنها ستكون انتخابات صعبة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى وعوده بإصلاح المزيد من الحفر، وهي آفة على طرق بريطانيا.

وبحسب المتخصص في استطلاعات الرأي جون كورتيس الخبير السياسي في جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا، فإنّ تقدم حزب العمال بأكثر من 10 نقاط على المحافظين قد يمهّد لفوز المعارضة في الانتخابات العامة المقررة بحلول نهاية العام المقبل، والتي لم يحدّد موعدها بعد.

وقبل وصولهما إلى السلطة على التوالي في 1997 و 2010، كان العمّالي توني بلير والمحافظ ديفيد كاميرون قد حقَّقا فوزًا في الانتخابات المحليّة بتقدّم تزيد نسبته على 10% قبل الانتخابات العامة، كما أكّد كورتيس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

"مصاعب" و"أزمة"

وفي آخر مواجهة في البرلمان الأربعاء، قبل الانتخابات، هاجم زعيم المعارضة كير ستارمر المحافظين الذين يتولَّوْن السلطة منذ 13 عامًا.

وتحدث عن نحو مليوني بريطاني سيكون عليهم دفع مبالغ أعلى لقاء قروضهم، لأن حزب سوناك "استخدم أموالهم مثل الكازينو"، في إشارة إلى عواقب قرارات تراس المالية التي أدّت إلى ارتفاع نسب الفوائد.

وردًّا على ذلك، فرض سوناك "الضرائب المحلية العُليا".

وتظهر استطلاعات الرأي، أنّ الناخبين قلقون بشكل أساس من التضخم الذي تجاوزت نسبته 10% منذ أشهر وأزمة نظام الصحة العام الذي يشهد إضرابات متكررة وخصوصًا تحرك الممرضين غير المسبوق.

وتتوقع استطلاعات الرأي خسارة المحافظين أكثر من ألف مقعد في المجالس المحلية.

ويرى المحافظون أن تراجعًا دون ألف مقعد سيكون بمثابة انتصار.

وينتظر أن تظهر النتائج تباعًا يوم الجمعة، عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في ويستمنستر.