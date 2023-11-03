اتهامات لجيش مالي ومتشددين بارتكاب انتهاكات "مروعة"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش المالي والجماعات المتشددة المسلحة بارتكاب انتهاكات مروعة ضد العديد من المدنيين، في وسط مالي وشمالها.

وطالبت المنظمة الحقوقية السلطات الانتقالية في باماكو بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

ووثّقت المنظمة في تقرير لها قتل متشددين من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم "القاعدة"، أكثر من 160 مدنياً، بينهم 24 طفلاً على الأقل.

في المقابل، اتهمت المنظمة القوات المسلحة المالية ومقاتلين من مجموعة "فاغنر" الروسية بقتل 40 مدنياً، بينهم 16 طفلا على الأقل، في 3 عمليات، بين أبريل وسبتمبر، خلال عمليات مكافحة التمرد.

وارتكب تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى العديد من الانتهاكات الخطيرة في عدة مناطق في مالي، بما في ذلك عمليات القتل والاغتصاب والنهب في مجموعة من القرى.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الحكومة المالية "تقاعست عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع".