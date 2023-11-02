بعد إصابة 8 من أفرادها.. قوات حفظ السلام في مالي تخوض رحلة انسحاب "ملغومة"

أصيب ثمانية من عناصر بعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) "بجروح خطرة" الأربعاء في هجوم بعبوة ناسفة استهدف قافلتهم أثناء انسحابهم من قاعدة عسكرية في كيدال شمال البلاد، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وتواجه البعثة رحلة محفوفة بالمخاطر في طريق الانسحاب من كيدال كبرى مدن الشمال، مع تعرض ثلاث شاحنات من القافلة الأممية للألغام؛ ما تسبب في إصابة عدد من الجنود بإصابات خطيرة.

وأغلقت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قاعدتها في كيدال بشكل دائم يوم الثلاثاء، وبعد رحيلها سيطر متمردون من التحالف المسمى "سي أس بي بي أي دي" على المعسكر، لكن طريق العودة إلى الجنوب برًّا مليء بالمزالق، وفق تقرير نشره موقع إذاعة فرنسا الدولية.

وأكد التقرير أنّه في يوم الأربعاء، اصطدمت مركبة ثالثة تابعة لـ "مينوسما" بلغم، وخلال 24 ساعة، كانت هذه هي المركبة الثالثة في القافلة البرية للبعثة التي تتعرَّض لتفجير لغم بين كيدال وغاو، إذ أصيب ما لا يقل عن ثلاثة من جنود حفظ السلام بجروح خطيرة وتم إجلاؤهم.