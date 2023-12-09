كوريا الشمالية تعتزم إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية

قالت كوريا الشمالية إنهاعازمة على إطلاق المزيد من أقمار التجسس الصناعية في المستقبل القريب لجمع معلومات عن الأنشطة العسكرية لأعدائها، وفقا لما ذكرتعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت.

وسيتم تصميم الأقمار الصناعية على غرار القمر الصناعي ماليجيونج-1 الذي أطلقته بيونغ يانغ في نوفمبر تشرين الثاني، والذي قالت حكومات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إنه ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مستشارو الأمن القومي للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اجتماعا ثلاثيا في سول اليوم السبت لمناقشة كوريا الشمالية وقضايا عالمية أخرى.