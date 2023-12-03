كوريا الشمالية تبدأ عمليات الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر صناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وإنه التقط صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وقواعد عسكرية أمريكية و "مناطق مستهدفة" في كوريا الجنوبية. ولم تنشر بيونغ يانغ أي صور من القمر الصناعي حتى الآن.

وكانت كوريا الشمالية قالت الشهر الماضي إنها ستنشر قوات مسلحة أقوى وأسلحة جديدة على حدودها مع كوريا الجنوبية بعد أن علقت سول جزءا من الاتفاق العسكري لعام 2018 بين الكوريتين احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للتجسس.