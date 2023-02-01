أذربيجان ترفع شكوى دولية ضد إيران بعد مهاجمة سفارتها

وأضافت: "ستستخدم أذربيجان جميع المنابر الدولية ذات الصلة لإدانة العمل الإرهابي ضد سفارتها على نطاق واسع ومعاقبة مرتكبي هذا العمل". وأشارت الوزارة الأذربيجانية إلى أن "باكو قدمت شكوى للمنظمات الدولية حول الحادث الذي وقع في سفارة جمهورية أذربيجان في طهران".

وأضافت: "منذ وقوع هذا الهجوم، نددت بهذا الهجوم نحو 100 دولة ومنظمة دولية، وتم التأكيد على ضرورة معاقبة مرتكبي هذا العمل في البيانات".

وتابعت أن "إيران حاولت منع الكشف عن هذا الهجوم الإرهابي على المستوى الدولي على نطاق واسع في المنظمات الدولية التي هي عضو فيها".

وأشارت إلى أن "إيران طلبت من عدة دول دعم موقفها في المنظمات الدولية، لكن من بين 120 دولة في حركة عدم الانحياز، دعمت سوريا والهند فقط موقف إيران".