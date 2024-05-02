لوموند: جورجيا تشهد حملة قمع وسط موقف السلطات المناهض للغرب

تواجه جورجيا فترة مضطربة حيث تلجأ سلطات إنفاذ القانون إلى إجراءات قوية ضد المتظاهرين، في أعقاب خطاب التهديد الذي ألقاه الأوليغارشية بيدزينا إيفانيتشفيلي، الزعيم الفعلي للبلاد.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الاضطرابات تنبع من معارضة مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، الذي يُنظر إليه على أنه تهديد للقيم الديمقراطية والتطلعات الأوروبية للأمة.

انتهاكات حقوق الإنسان

وتجمَّع الآلاف في تبليسي للتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون، المصمم على غرار التشريع الروسي الذي يستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

وأوضحت الصحيفة أنه، رغم تعهد الرئيسة سالومي زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، فإن حزب الحلم الجورجي الحاكم يستعد لتمريره عبر البرلمان.

واندلعت اشتباكات عنيفة بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية، حيث استخدمت قوات إنفاذ القانون خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، وكذلك شمل الاعتداء ضرب شخصيات معارضة؛ ما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.