"البلاد على مفترق طرق".. المفوضية الأوروبية تعلّق على احتجاجات جورجيا
أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة التي تشهدها جورجيا، وقالت إن البلاد على مفترق طرق، وينبغي أن تلزم المسار الصحيح وهو الطريق إلى أوروبا.
وأضافت فون دير لاين، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "أتابع الوضع في جورجيا بقلق بالغ، وأُدين أعمال العنف في شوارع تبيليسي".
وأردفت: "الشعب الجورجي يريد مستقبلاً أوروبيًا لبلاده، وجورجيا على مفترق طرق، وينبغي لها أن تظل على المسار الصحيح وهو الطريق إلى أوروبا".
وفي وقت سابق، نقلت وزارة الداخلية في جورجيا عن نائب الوزير ألكسندر داراخفيليدزه قوله إن السلطات اعتقلت 63 شخصًا خلال احتجاج على "مشروع قانون العملاء الأجانب" في تبيليسي، كما أصيب 6 أفراد من الشرطة.
واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين خارج البرلمان، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في تصعيد حادٍ لحملة أمنية بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية سلطويًا ومستلهمًا من روسيا.
وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة، منذ الـ9 من أبريل/ نيسان، عندما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون بشأن "التأثير الأجنبي" يُعدّ مخالفًا لطموحات تبليسي في الانضمام للاتحاد الأوروبي.