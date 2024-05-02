"البلاد على مفترق طرق".. المفوضية الأوروبية تعلّق على احتجاجات جورجيا

أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة التي تشهدها جورجيا، وقالت إن البلاد على مفترق طرق، وينبغي أن تلزم المسار الصحيح وهو الطريق إلى أوروبا.

وأضافت فون دير لاين، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "أتابع الوضع في جورجيا بقلق بالغ، وأُدين أعمال العنف في شوارع تبيليسي".

وأردفت: "الشعب الجورجي يريد مستقبلاً أوروبيًا لبلاده، وجورجيا على مفترق طرق، وينبغي لها أن تظل على المسار الصحيح وهو الطريق إلى أوروبا".