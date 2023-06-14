بعد توتر العلاقة بينهما.. بن غفير يعتزم إقالة قائد الشرطة الإسرائيلية

مرشحون جدد للمنصب

ويعتبر نائب القائد العام للشرطة، أفشالوم بيليد، مرشحًا آخر للمنصب، ولديه فرصة كبيرة لخلافة شبتاي، بسبب العلاقات الجيدة مع الوزير بن غفير.

وطلب بن غفير من شبتاي استبعاد رئيس قسم التخطيط داني كاريبو من مناقشات الميزانية، والتعامل المباشر مع أفشالوم بيليد، إذ توجد هناك ثقة وعلاقات جيدة بينهما.

وشغل بيليد في السابق منصب قائد شرطة منطقة الخليل، وليس من المستحيل أن يطلب بن غفير تعيينه في منصب القائد العام للشرطة.

ووفق التقرير، فإن الاحتمال الآخر هو أن القائد الجديد للشرطة، سيكون ضابطًا سابقًا تقاعد من الشرطة، وسيعود الآن إلى الخدمة.

ومن الأسماء التي تطرأ مرارًا وتكرارًا في هذا السياق، المفوض المتقاعد يورام هاليفي، الذي كان قائدًا لمنطقة القدس في آخر منصب له.

ويعتبر هاليفي ضابطًا من ذوي الخبرة والمهنية، وقاد العديد من دوائر الشرطة، ولكن الإعلان عن تعيينه قد يواجه صعوبات قانونية.

ففي العام 2018، تقاعد من الشرطة بعدما صرح المدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت، أنه سيكون من الصعب الدفاع عن تعيينه في المحكمة العليا، بسبب مشكلة تأديبية في ماضيه.