مجلة: "فاغنر" و"الفيلق الإفريقي" وجهان لعملة واحدة

اعتبر تقرير أمريكي يتّبع هيئة رسمية، أن مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية و"الفيلق الإفريقي"، "وجهان لعملة واحدة".

وتحدثت مجلة "منبر الدفاع الإفريقي"، الصادرة عن القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا "أفريكوم" في عددها الأسبوعي، عن التسمية الجديدة لعمليات مجموعة "فاغنر" في إفريقيا، التي أطلق عليها اسم جديد، لكن لا تزال تقوم على نفس المرتزقة الروس.

وبينت المجلة أن مصير "فاغنر"، التي يكتنفها الغموض أصبح مجهولاً عقب مصرع رئيسها السابق يفغيني بريغوجين في شهر آب/أغسطس الماضي، بعد انقلابه على صديقه المُقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر حزيران/يونيو الماضي.