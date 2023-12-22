تقرير: روسيا تستعد لاستبدال "فاغنر" بقوات جديدة في إفريقيا

كشفت صحيفة روسية تفاصيل جديدة حول تحرك موسكو لإنشاء ما يسمى بـ"الفيلق الإفريقي"، ليحل مكان قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة التي تعمل الآن في القارة في الصيف المقبل.

وقال مصدران قريبان من وزارة الدفاع الروسية لجريدة "فيدوموستي" الروسية، الجمعة، إن الهيكل العسكري قد يتم تشكيله في خمس دول إفريقية بحلول صيف عام 2024.

وأكدت مصادر في مجمع "ار سي بي غروب" وهي شركة أمنية خاصة تقوم بتدريب قوات الأمن في بوركينا فاسو (وفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في 18 ديسمبر) صحة المعلومة.