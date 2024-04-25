طلاب جامعة كولومبيا يتحدون مايك جونسون.. "احتجاجاتنا مستمرة"

ودعا الطلبة المشاركون في التظاهرة، الجامعة إلى وصف الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية"، ووقف التعامل مع المؤسسات الإسرائيلية.

وندد المحتجون بـ"الإبادة الجماعية" التي قالوا إنها ترتكب في غزة من قبل "الكيان الاستيطاني الصهيوني العنيف".

وأطلق الطلاب على تجمعهم الاعتصامي اسم "مخيم التضامن مع غزة" في وسط حرم جامعة كولومبيا.

بحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أصدرت رئيسة الجامعة نعمت شفيق مهلة منتصف الليل للمتظاهرين لإخلاء المعسكر، وقام ضباط شرطة في نيويورك بالاستعدادات اللازمة للتحرك، وأمس الأربعاء اتفق الجانبان على 48 ساعة أخرى من الحوار.

وخلال الأيام الماضية وُصفت الجامعة بأنها معقل لمعاداة السامية، ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم: "إن قيام طلابنا بالاحتجاج لصالح حماس ليس مظهرا رائعاً للجامعة".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد أكد خلال حديث شارك فيه عدد من النواب الأمريكيين من أمام الجامعة في نيويورك: "لن نسمح بتفشي الكراهية في جامعاتنا". وتحدث عن الإعداد لتشريع جديد للحد من "معاداة السامية".

وطالب جونسون باعتقال "كل من يدعو إلى العنف" وإقالة رئيسة الجامعة إن لم تتمكن من السيطرة على الوضع.

وأعلنت جامعة كولومبيا، مؤخرا، تعليق جمعيتين طلابيتين نظمتا تظاهرات تطالب بوقف إطلاق النار في النزاع بين إسرائيل وحماس، متهمة إياهما "بانتهاك متكرر" لقواعد الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة جيرالد روزبرغ إنه سيتم تعليق "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام"، لفصل الخريف بأكمله.