رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب باعتقال طلاب جامعة كولومبيا المعتصمين

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون باعتقال "كل من يدعو إلى العنف"، وبإقالة رئيسة جامعة كولومبيا "إن لم تتمكن من السيطرة على الوضع فوراً". وذلك بعد احتجاجات واعتصامات نفذها طلاب الجامعة تضامناً مع غزة.

وخلال حديث شارك فيه عدد من النواب الأمريكيين من أمام الجامعة في نيويورك، قال جونسون: "لن نسمح بتفشي الكراهية في جامعاتنا". وتحدث عن الإعداد لتشريع جديد للحد من "معاداة السامية".

وكانت الجامعة أعلنت أن طلابها وافقوا على إزالة "عدد كبير" من عشرات الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة الرئيسي في إطار احتجاج على الاجتياح الإسرائيلي لغزة.

وذكرت الجامعة في بيان أن تقديم المحتجين تنازلات يأتي في إطار اتفاق وافقت الجامعة بموجبه على تمديد الموعد النهائي لإزالة جميع الخيام لمدة 48 ساعة من منتصف ليلة الأربعاء، مشيرة إلى إحراز تقدم كبير في المحادثات.