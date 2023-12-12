رغم الخلافات القديمة.. الصين وفيتنام تبديان رغبة ببناء "مستقبل مشترك"

أعلنت الصين وفيتنام اليوم الثلاثاء رغبتهما بتوطيد العلاقات وبناء "مستقبل مشترك"، رغم خلافاتهما القديمة بشأن مطالبتهما بالسيادة على بحر الصين الجنوبي.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط من تعزيز هانوي لعلاقاتها الرسمية مع الولايات المتحدة.

وخلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هانوي، في أول زيارة له كرئيس صيني إلى فيتنام خلال ست سنوات، تم توقيع 37 اتفاقية تعاون بين البلدين.

ووفقًا لأحد الاتفاقات الموقعة، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتسيير دوريات مشتركة في خليج تونكين في بحر الصين الجنوبي، ما يشير إلى أن التوترات بينهما قد تهدأ.

وحث كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز خط السكك الحديدية بين مدينة كونمينغ بجنوب الصين وميناء هايفونغ بشمال فيتنام، والذي يمر عبر مناطق في فيتنام غنية بالمعادن النادرة.