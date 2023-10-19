لتخفيف ازدحام السجون.. بريطانيا تطلق سراح الآلاف

ذكرت صحيفة "ليموند" الفرنسية أن حكومة "سوناك" لجأت إلى تنفيذ خطة طوارئ تنبثق عنها عدة إجراءات تتمثل بإطلاق سراح آلاف الأشخاص المحتجزين في إنجلترا وويلز، المحكوم عليهم بالسجن لمدة تقل عن أربع سنوات، قبل ثمانية عشر يومًا من انتهاء مدة عقوبتهم.

وأضافت الصحيفة، بحسب وزير العدل البريطاني، أن الحكومة ستقترح أيضًا مشروع قانون يمكّن آلاف البريطانيين من قضاء عقوباتهم في مؤسسات بالخارج، ووعدت بتسريع عمليات طرد مزدوجي الجنسية المدانين.

كما أن الحكومة تريد تفضيل خدمة المجتمع بدلًا من الأحكام القصيرة (أقل من سنة واحدة).

وهو اقتراح قدّمه بالفعل وزيرا العدل المحافظان "كين كلارك"، في العام 2010، و"ديفيد جوك"، في العام 2019، ولكن تم التخلي عنه في كل مرة، وفقًا لوزير العدل البريطاني تشالك أيضًا.